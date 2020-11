Pressionada pelo Atlético Madrid, que no sábado igualou provisoriamente a equipa basca no topo, depois de bater o FC Barcelona (1-0), a Real Sociedad chegou à vitória com um golo solitário do avançado sueco Isak, aos 66 minutos.

Com este resultado, a formação de San Sebastián, que começou a Liga espanhola com apenas uma vitória nas primeiras quatro jornadas, passou a somar 23 pontos, mais três do que o Atlético de Madrid, que segue no segundo posto.

Por seu lado, o Cádiz, de regresso esta temporada ao primeiro escalão, continua sem vencer em casa (dois empates e duas derrotas), mas mesmo assim ocupa o sexto posto, com 14 pontos.

No primeiro encontro do dia, com Paulo Oliveira a tempo inteiro e com Rafa como suplente não utilizado, o Eibar empatou em casa a zero com o Getafe.

Ainda hoje, o Granada, de Rui Silva e Domingos Duarte, recebe o lanterna vermelha Valladolid, de Jota, enquanto o Valência, de Thierry Correia e Gonçalo Guedes, joga no campo do Alavés, de Tomás Tavares.

LG // AMG

Lusa/Fim