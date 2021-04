Apesar das tentativas do brasileiro Rodrygo e do croata Luka Modric, os 'merengues' foram incapazes de bater o guarda-redes Claudio Bravo e voltaram a ficar em 'branco', à semelhança do que tinha sucedido com o Getafe (0-0), no domingo passado, na partida antecipada da 33.ª ronda.

Numa altura em que a Liga espanhola entra na fase decisiva, o Real Madrid continua no segundo lugar, com 71 pontos, mas poderá ver o líder Atlético de Madrid (73) destacar-se no topo, caso vença no domingo no terreno do Athletic Bilbau.

A equipa comandada por Zinedine Zidane pode ainda ser igualada pelo FC Barcelona (68), que tem menos dois encontros e, também no domingo, visita o Villarreal.

Quanto ao Bétis, que contou com o internacional português William Carvalho nos instantes finais da partida, somou o quinto empate consecutivo e é sexto colocado, com 50 pontos, apenas mais um do que o 'submarino amarelo' (49), que é sétimo.

O Valência, com o internacional português Gonçalo Guedes de início, empatou 1-1 na receção ao Alavés e averbou o quinto jogo seguido sem vencer, ocupando um modesto 14.º lugar e sete pontos acima da 'linha de água'.

O sueco John Guidetti adiantou os bascos no marcador, aos 84 minutos, só que os valencianos ainda conseguiram resgatar um ponto, aos 89, através de José Gayá, numa altura em que os visitantes estavam reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Javi López.

O Elche (17.º) colocou fim a uma série de sete jogos sem vencer em La Liga e saiu provisoriamente da zona de despromoção, ao bater por 1-0 o Levante (12.º), que contou com Rúben Vezo, graças a um tento do argentino Lucas Boye, aos 32 minutos.

Em sentido inverso, o Valladolid (18.º), com o extremo Jota no banco de suplentes, cedeu uma igualdade 1-1 frente ao Cádiz (13.º) e caiu para os lugares de descida, embora tenha só menos um ponto do que o Elche e também menos um jogo.

MO // AMG

Lusa/Fim