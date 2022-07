Raúl Jiménez lesiona-se e deixa 'órfão' ataque do 'Wolves' por algumas semanas

O futebolista mexicano Raúl Jiménez, do Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, lesionou-se no joelho e na virilha no jogo particular frente aos turcos do Besiktas e vai estar parado várias semanas.