Raptors e Celtics confirmaram a qualificação para esta fase, ao somarem, no domingo, as quartas vitórias na primeira ronda, enquanto os Dallas Mavericks igualaram 2-2 a eliminatória diante dos Los Angeles Clippers.

Um 'triplo-duplo' do esloveno Luke Doncic, de 21 anos, autor de 43 pontos, 17 ressaltos e 13 assistências e, sobretudo, um triplo em cima da buzina garantiram a vitória dos Mavericks (135-133), privados de Kristaps Porzingis, a recuperar de uma lesão no joelho, num encontro em que os Clippers desperdiçaram uma vantagem de 21 pontos.

Os Raptors somaram o quarto triunfo frente aos Nets, com um expressivo 150-122, contando com os 'suplentes' Nick Powell (29 pontos e cinco ressaltos) e Serge Ibaka (27 pontos e 15 ressaltos).

Os campeões em título vão disputar um lugar na final do Este diante dos Celtics, que também consumaram o triunfo no embate com os 76ers, com uma vitória por 110-106, na qual se destacaram Kemba Walker (32 pontos e quatro assistências) e Jayson Tatum (28 pontos e 15 ressaltos).

No outro embate de domingo, os Utah Jazz somaram a terceira vitória seguida frente aos Denver Nuggets (129-127), conseguindo uma vantagem de 3-1.

Donovan Mitchell, com 51 pontos, tornou-se no terceiro jogador da história a superar os 50 na mesma série de 'play-offs', depois e Michael Jordan e Allen Iverson, depois de já ter conseguido 57 no primeiro jogo.

