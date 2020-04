'Rankings' de ténis de mesa 'congelados' até regresso das provas Os 'rankings' mundiais de ténis de mesa vão ser suspensos após a última atualização no final da semana e até ao regresso da competição, anunciou hoje a Federação Internacional (ITTF, na sigla inglesa) daquela modalidade. desporto Lusa desporto/rankings-de-tenis-de-mesa-congelados-ate_5e9738c356ecdc2d89e5dbd6





Em comunicado, a ITTF dá conta das conclusões da reunião do Comité Executivo, após ter recebido um relatório de um grupo de trabalho criado para analisar o impacto da pandemia de covid-19 no desporto.

Apesar de não sair do encontro qualquer decisão sobre uma extensão do período de inatividade, para já até 30 de junho, foi decidido 'congelar' os 'rankings' após a atualização de abril, no final da semana.

Outra das notas deixadas pelo Comité Executivo prende-se com o que ainda falta decidir no que toca ao apuramento olímpico para Tóquio2020, adiado para 2021, o que também deve acontecer aos "eventos de qualificação ainda pendentes".

Por outro lado, este organismo, que volta a reunir no dia 01 de maio, tem trabalhado "de perto com a Associação de Ténis de Mesa da Coreia do Sul e com o Comité Organizador de Busan, para garantir que o Mundial de equipas possa realizar-se, mesmo que tenha de ser novamente adiado", não tendo para já uma data fixa.

A competição, que vai decorrer em Busan, na Coreia do Sul, inicialmente ia acontecer entre 22 a 29 de março, mas foi alterada para final de junho (entre 21 e 28), já devido ao novo coronavírus, datas essas que ficaram sem efeito no final de março.

