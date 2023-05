Segundo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, citado pela agência de notícias espanhola EFE, a entidade "continua a trabalhar com o objetivo de definir o novo técnico", admitindo que o seu favorito para o cargo é o técnico italiano Carlo Ancelotti, que orienta os espanhóis do Real Madrid e já revelou que vai permanecer mais um ano nos 'merengues'.

Ramon Menezes já orientou o Brasil no primeiro particular após o Mundial do Qatar, com os pentacampeões mundiais a serem derrotados por Marrocos (2-1).

O Brasil defronta a Guiné em 17 de junho (em Espanha) e, três dias depois, o Senegal (em Portugal).

