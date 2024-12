Os marroquinos foram os primeiros a marcar, mas acabaram por ceder o empate na parte final do jogo, continuando em último lugar do grupo, com um ponto apenas.

No estádio dos Mártires da Pentecostes, em Kinshasa, em Najjari adiantou a formação marroquina, aos 19 minutos, e Bakasu repôs o empate, aos 79.

O grupo é liderado pelo FAR Rabat, com três pontos, seguido pelo Maniema Union, com dois, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, com um, e o Raja Casablanca, com um também.

FAR Rabat e Mamelodi Sundowns, que se vão defrontar ainda hoje, têm um jogo a menos.

O Raja Casablanca volta a jogar para a 'Champions' africana em 15 de dezembro, em Pretória, no terreno do Mamelodi Sundowns.

