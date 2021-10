"Disseram-nos que não podíamos passar com os símbolos do Kosovo", explicou o presidente da Federação kosovar, Latif Demolli.

Em declarações à imprensa local, Demolli esclareceu que as autoridades sérvias na fronteira exigiram aos pugilistas que retirassem os emblemas nacionais das camisolas usadas no ringue e nos locais de treino, como condição para poderem entrar.

O Kosovo deveria participar a partir de domingo em Belgrado nos Mundiais de pugilismo, com a presença de três atletas.

A Sérvia nunca reconheceu a independência em 2008 do seu antigo território, com o governo sérvio a reivindicar o território como parte do país, embora a maioria dos países do ocidente o reconheça, bem como grande parte das instâncias desportivas internacionais, como a FIFA ou o Comité Olímpico Internacional.

