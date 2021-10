PSP dispara para o ar no final de jogo de futebol entre equipas do Montijo e Setúbal

A PSP fez hoje disparos para o ar, no final do jogo de futebol entre o Olímpico do Montijo e a equipa B do Vitória do Setúbal, indicou à Lusa a Direção Nacional, sem adiantar as circunstâncias do ocorrido.