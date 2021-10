O Progresso do Sambizanga apresentou-se no terreno da formação de Lubango apenas com oito jogadores, por falta de licença desportiva de outros seis, tendo ficado sem o mínimo regulamentar para prosseguir em campo com a lesão de Pepe, aos oito minutos, e de Meda, aos 12.

Após o sucedido, o treinador da formação de Lubango, Mário Soares, treinador do Desportivo da Huila, disse "tratar-se de um ato vergonhoso", tendo pedido desculpa aos adeptos, enquanto o Progresso do Sambizanga escusou-se a comentar o ocorrido.

O desfecho do encontro vai ser decidido pelo Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol.

Resultados da primeira jornada:

- Sexta-feira, 01 out:

Bravos do Maquis - Wiliete de Benguela, 1-1

Desportivo da Lunda Sul - Sagrada Esperança, 0-0

Kabuscorp do Palanca - Sporting de Cabinda, 2-2

- Sábado, 02 out:

Recreativo da Caála - Sporting de Benguela, 3-0

Cuando Cubango FC - Petro de Luanda, 0-2

Recreativo do Libolo -- Interclube, 0-1

1.º de Agosto - Académica do Lobito, 1-0

- Domingo, 03 out:

Desportivo da Huíla - Progresso do Sambizanga (por decidir)

Classificação:

1. Recreativo da Caála, 3.

2. Petro de Luanda, 3.

3. Interclube, 3.

4. 1.º de Agosto, 3.

5. Kabuscorp do Palanca, 1.

6. Sporting de Cabinda, 1.

7. Bravos do Maquis, 1.

8. Wiliete de Benguela, 1.

9. Desportivo da Luanda Sul, 1.

10. Sagrada Esperança, 1.

11. Cuando Cubango FC, 0.

12. Recreativo do Libolo, 0.

13. Sporting de Benguela, 0.

14. Académica do Lobito, 0.

15. Desportivo da Huíla, 0.

16. Progresso do Sambizanga, 0.

