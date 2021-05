António Silva Campos partilhou o sentimento num texto publicado, nas plataformas de comunicação do clube, por conta das celebrações do 82.º aniversário do emblema vila-condense, considerando que este é também "um momento de reflexão".

"As dificuldades que vivemos esta época deixam-nos em sobressalto e com receios que já não lembrávamos de passar. As causas, além do já analisado, levar-nos-ão a uma reflexão que cada um terá de fazer e a uma assunção do que deveria ter sido feito", partilhou o dirigente.

O Rio Ave ocupa, neste momento, o 15.º lugar da tabela classificativa e está envolvido na luta pela permanência da I Liga, e António Silva Campos pediu "uma reação" para os três jogos que a equipa ainda tem de disputar (Santa Clara, FC Porto e Nacional).

"É o momento de todos termos a consciência que temos de dar mais e de sermos melhores. De assumirmos que muito ficou por fazer e que muito melhor deveria ter sido realizado. Mas também de dizer que estamos certos das nossas convicções e que vamos conseguir superar", escreveu o dirigente.

António Silva Campos deixou também um apelo à união dos sócios e simpatizantes do clube, lembrando as "muitas páginas de alegrias, conquistas, esforço e superação", que fazem parte dos 82 anos de história do Rio Ave.

"O que fará a diferença virá daqueles que conseguem ver na dificuldade uma ocasião de superação e de união em vez de resignação, derrota e simples crítica", concluiu o presidente do emblema vila-condense.

Apesar de a equipa jogar esta terça-feira, frente ao Santa Clara, nos Açores, António Silva Campos ainda participou, hoje, em algumas iniciativas para assinalar o aniversário do clube, com destaque para um lanche solidário na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde.

