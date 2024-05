Presidente do Benfica ouvido no DCIAP em 'processo dos e-mails'

O presidente do Benfica, Rui Costa, foi hoje ouvido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), anunciaram as 'águias' em comunicado, no âmbito do 'processo dos e-mails', que envolve oferta indevida de vantagem e fraude fiscal.