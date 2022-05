"Alcinda Panguana elevou bem alto o nome do nosso país, ao conseguir o feito inédito na nossa história do boxe, qualificando-se para a final do campeonato mundial da modalidade", refere uma mensagem de felicitações do Presidente moçambicano.

Filipe Nyusi também congratulou a pugilista Rady Gramane pela conquista da medalha de bronze na prova.

"O nosso país voltará com duas das três medalhas mais cotadas no mundo do boxe feminino, sendo a primeira nação da África Austral e da África Subsariana a atingir tal feito", lê-se na mensagem.

"Moçambique e o seu povo deixam, mais uma vez, uma marca indelével no mundo, através do esforço e dedicação dos seus cidadãos que, transformando os desafios em forças, ombrearam com as melhores atletas da modalidade no mundo", acrescentou.

Alcinda Panguana conseguiu a histórica qualificação para a final do mundial de boxe na categoria de 70 quilos, ao vencer Valentina Khalzova, do Cazaquistão.

Panguana disputa hoje a final contra a irlandesa Lisa Edel O'rourke.

Por seu turno, Rady Gramane, que combate na categoria entre 70 quilos e 75 quilos, conquistou a medalha de bronze, pela qualificação para as meias-finais, apesar de ter perdido já nesta fase contra Tammara Thibeault.

PMA // VM

Lusa/Fim