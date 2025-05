"Em nome do povo moçambicano e, em particular, da juventude, venho por este meio endereçar os meus parabéns ao jovem moçambicano Geny Catamo, que se sagrou bicampeão pelo Sporting Club de Portugal, um feito que enche de orgulho todo o nosso país", disse Chapo, citado num comunicado da presidência de Moçambique.

O Sporting garantiu, no sábado, o título de campeão português de futebol, com um triunfo sobre o Vitória de Guimarães (2-0), momento celebrado pelos restaurantes de Maputo por adeptos portugueses e moçambicanos.

Para o chefe de Estado moçambicano, Geny Catamo é uma referência da nova geração de talentos do país que alcançam sucesso no desporto internacional, cuja ascensão é vista como um símbolo de que o investimento na juventude pode gerar "resultados expressivos" internacionalmente.

"Parabéns, Geny Catamo (...). Aproveito esta ocasião para destacar não só a sua conquista, mas também incentivar a juventude moçambicana a sonhar alto, acreditar nas suas capacidades e perseverança, tal como o nosso campeão o tem feito", disse Daniel Chapo.

O Presidente moçambicano destacou o percurso do jogador como um "triunfo coletivo", que coloca Moçambique no mapa do futebol europeu e reforça a confiança nos talentos moçambicanos que "brilham além-fronteiras".

