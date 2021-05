"As instâncias internacionais ficaram, mais uma vez, abismadas como é que Portugal consegue fazer as coisas tão bem. Mostraram-se muito contentes pela forma com o nosso rali decorreu. Por isso, os meus parabéns a todos os portugueses que contribuíram para tal", disse à agência Lusa Carlos Barbosa.

O presidente do ACP lembrou que o evento foi planeado durante seis meses com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), a quem particularizou um agradecimento pelo "trabalho excecional".

"Conseguimos cumprir as regras de segurança que estavam previstas. Estou muito contente do ponto de vista desportivo e social. Todos foram excecionais", completou Carlos Barbosa.

O dirigente lembrou que para 2022 o Rali de Portugal já está confirmado no calendário mundial da competição, mas apontou que com estas premissas de boa organização e bom comportamento do público o evento poderá repetir-se nos próximos anos.

"Mais uma vez provámos para todo o mundo que conseguimos fazer grandes eventos como estes em Portugal. Além da nossa organização, temos um público que nos ajuda a que tudo corra bem. Quando assim é, não é difícil fazer uma prova assim", concluiu o presidente do ACP.

JPYG // VR

Lusa/fim