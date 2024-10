Os Boston Celtics, que vinham de uma série de cinco vitórias consecutivas, sofreram na noite de quarta-feira a primeira derrota em casa dos Indiana Pacers, numa partida em que Neemias Queta teve uma ação preponderante no último quarto, contribuindo para forçar o prolongamento.

Neemias Queta, em destaque no trabalho defensivo junto ao cesto, entrou no jogo com a sua equipa a perder por 19 pontos e terminou com o melhor combinado da partida (+18), com dois pontos, nove ressaltos, uma assistência e um desarme.

A aposta do treinador Joe Massulla no poste português revelou-se acertada e, em pouco mais de oito minutos, Neemias Queta assumiu-se como um pilar defensivo, usando a sua envergadura para dominar o 'garrafão' e impedir os Pacers de concretizarem cestos fáceis.

Jayson Tatum forçou o prolongamento com um lançamento de três pontos e, no tempo extra, com o resultado a registar uma igualdade a 132, um triplo de Pascal Siakam - que acabou com um duplo-duplo de 29 pontos e 11 ressaltos - deu a vitória aos Indiana Pacers (135-132).

No final do encontro, o jogador português foi distinguido pela NBC com o prémio da combatividade (Tommy Award), entregue aos jogadores dos Celtics que se destaquem pela entrega ao jogo.

"O Neemy [Neemias Queta] fez um ótimo trabalho em ambos os lados do campo, quer em termos de atividade, quer no uso do físico. Deu-nos uma faísca e fez um grande trabalho", disse Joe Mazzulla em declarações à NBC Sports Boston.

