Sousa, atual 143.º do ranking mundial, junta-se ao norueguês Casper Ruud, quarto do mundo, como únicos jogadores confirmados para o único torneio português do circuito ATP, que decorrerá de 01 a 09 de abril nos 'courts' de terra batida do Clube de Ténis do Estoril.

Num vídeo publicado no Instagram do Estoril Open, João Sousa diz que Ruud já tem adversário, com a organização a recordar que o vimaranense vai disputar pela oitava vez a prova.

"Não, o Casper Ruud não vai jogar sozinho: ao vice-campeão de Roland-Garros, US Open e ATP Finals em 2022 juntou-se esta segunda-feira o melhor tenista português da história", lê-se na publicação.

Atual número dois português, atrás de Nuno Borges, João Sousa vai receber um dos três 'wild cards' da organização, embora uma subida no ranking possa permitir que entre diretamente no quadro.

Além do título de 2018, João Sousa apenas passou duas outras vezes a primeira ronda do Estoril Open, em 2016 e 2019, sendo que, em 2022, caiu na estreia frente ao argentino Sebastián Baéz, que viria a conquistar o torneio.

