Três dias depois de ter perdido frente à seleção gaulesa, em Dijon, por 94-56, a seleção portuguesa, que vencia por 35-34 ao intervalo, voltou a ser batida pelos vice-campeões olímpicos, naquele que foi o quarto desaire na 'poule', depois das derrotas na receção à Hungria (75-81) e no Montenegro (69-83), em novembro.

Ao manter o pleno de vitórias, a França mantém a liderança do Grupo E, que qualifica os três primeiros, com oito pontos, mais dois do que Hungria e Montenegro - que hoje se defrontaram, com triunfo húngaro, por 88-84 - e mais quatro do que Portugal.

