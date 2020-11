Portugal vence Chipre e qualifica-se para o Europeu de futebol de sub-21

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 qualificou-se hoje para a fase final do Campeonato da Europa de 2021, ao vencer por 2-1 na receção à congénere de Chipre, no penúltimo jogo do Grupo 7 de apuramento.