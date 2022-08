A Croácia entrou muito forte no jogo e fechou o primeiro quarto com uma vantagem de 31-15, mantendo o domínio durante o resto do encontro.

Isto, apesar de o conjunto luso ter mais ressaltos ofensivos (18-10), e ter registado 18 assistências, mas viu a Croácia averbar mais 'turnovers' (11-13) e ser mais eficaz na hora de lançar.

Rita Nazário, com 19 pontos, dois ressaltos e duas assistências, destacou-se do lado português, enquanto Clara Silva desempenhou um papel importante na luta das tabelas, com 11 ressaltos.

Na final da competição disputada no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, a França levou a melhor sobre a Espanha, por 65-61, no prolongamento, depois do empate ao intervalo (28-28) e no fim do tempo regulamentar (56-56).

