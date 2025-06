Depois do Euro2016, em França, o primeiro troféu de sempre, e de 2019, na primeira edição da Liga das Nações, no Porto, a seleção nacional agora tem em Munique, na Alemanha, a possibilidade de voltar a levantar um troféu, embora tenha um adversário pela frente que tem sido dominador.

A Espanha chega ao Allianz Arena como campeã europeia e detentora do título da Liga da Nações e, além disso, leva um registo de 24 jogos sem perder em jogos oficiais, com o último desaire a acontecer na Escócia (2-0), em 2023, no caminho para o Europeu do ano passado.

A 'La Roja' tem sido dominadora sob o comando de Luis de la Fuente, a que muito tem contribuído a ascensão meteórica de Lamine Yamal, que, com apenas 17 anos, promete marcar o futebol mundial nas próximas duas décadas.

A Espanha chega a esta final com um triunfo por 5-4 sobre a França, numa partida em que foi dominante, embora tenha permitido, por relaxamento, uma quase recuperação gaulesa, enquanto Portugal aparece mais motivado que nunca.

A equipa das 'quinas' fez história nas meias-finais ao vencer a Alemanha (2-1), algo que não acontecia há 25 anos, somando apenas a sua segunda vitória em solo germânico, depois de 1985, no jogo que assegurou a quarta final do futebol português.

A seleção nacional vai chegar à final de Munique com mais 24 horas de descanso do que os espanhóis, algo que pode ter um peso importante num período de final de temporada desgastante.

Esta será a primeira final de sempre entre Portugal e Espanha, com a seleção lusa a ter apenas uma vitória nas cinco vezes que encontrou o rival ibérico em jogos de fases de finais.

Também será a oportunidade para Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, finalmente marcar numa final com a camisola das 'quinas', depois de ter ficado em branco no Euro2004, perante a Grécia, no Euro2016, frente à França, e em 2019 na Liga das Nações no duelo com os Países Baixos.

O Portugal-Espanha está agendado para as 20:00 (21:00 locais) e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

