Quatro dias após a deslocação ao Chipre, em 08 de setembro, Portugal prossegue a fase de qualificação para o Europeu2021 frente à Bielorrússia, na Cidade do Futebol, que será pela primeira vez palco de um jogo oficial dos sub-21.

Portugal ocupa a segunda posição do grupo 7, com nove pontos, a três do líder invicto Países Baixos. A Bielorrússia segue na terceira posição, com oito pontos, e a Noruega na quarta, com sete, embora ambas as seleções tenham mais um jogo.

A qualificação para o Europeu2021, a decorrer até novembro, sofreu alterações devido à pandemia de covid-19, tendo sido anulado o 'play-off'. Apuram-se, para além dos anfitriões Eslovénia e Hungria, os primeiros classificados dos nove grupos e os cinco melhores segundos.

A primeira fase do Euro2021 terá quatro grupos com quatro equipas e vai realizar-se entre os dias 24 e 31 de março de 2021. Passam à fase a eliminar, a decorrer entre 31 de maio e 06 de junho de 2021, os dois primeiros de cada grupo.

A convocatória para esta dupla jornada de qualificação vai ser divulgada pelo selecionador Rui Jorge na segunda-feira.

O encontro no Chipre será disputado em 04 de setembro, na cidade de Larnaca, pelas 19:00 (17:00 em Lisboa) e a receção à Bielorrússia em 08 de setembro, na Cidade do Futebol, decorrerá às 17:30. Na primeira volta, Portugal venceu por 2-0 na Bielorrússia.

