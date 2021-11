O sorteio, na sede da FIFA, em Zurique, ditou que Portugal e Itália, que beneficiavam do estatuto de cabeças de série, integrem o caminho C dos 'play-offs', no qual vão receber, em 24 de março de 2022, Turquia e Macedónia do Norte, respetivamente, nas meias-finais.

Desta forma, em caso de triunfo sobre os respetivos adversários, a final do caminho C colocará frente a frente Portugal, campeão europeu em 2016, e Itália, atual detentora do troféu, sendo certo que um dos dois últimos vencedores da prova continental ficará afastado do próximo Campeonato do Mundo, algo que já sucedeu aos transalpinos, em 2018.

Caso se qualifique para a final deste 'play-off', a equipa das 'quinas' será novamente anfitriã, seja com a 'squadra azzurra', seja com os macedónios.

Para isso, a formação comandada por Fernando Santos, que falhou o apuramento direto para a fase final do Qatar2022, ao ficar no segundo lugar do Grupo A da qualificação europeia, atrás da Sérvia, terá de ultrapassar a Turquia (37.ª do ranking da FIFA), que foi segunda colocada no Grupo G, atrás dos Países Baixos.

Para trás, ficam oito encontros entre portugueses e turcos, com clara vantagem para os lusos, que venceram seis e perderam dois. Se os dois desaires aconteceram em particulares, em 1955 e 2012, cinco das seis vitórias surgiram em partidas oficiais.

Na qualificação para o Mundial1966, Portugal venceu os dois jogos, por 5-1 e 1-0, e voltaria a superar a Turquia nas fases finais dos campeonatos da Europa de 1996 (1-0), 2000 (2-0) e 2008 (2-0).

No caminho B, a Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa, vai visitar a Rússia nas meias-finais, enquanto a Suécia vai receber a República Checa, sendo que quem vencer o embate entre russos e polacos será anfitrião da final.

Já no caminho A, o vencedor do Escócia-Ucrânia vai defrontar, na final, quem triunfar no jogo entre País de Gales e Áustria.

O vencedor de cada caminho nos 'play-offs' europeus qualificar-se-á para a fase final do Mundial, ficando assim preenchidas as últimas três vagas europeias para o Qatar2022, para o qual já se apuraram diretamente 10 seleções do velho continente.

As meias-finais estão marcadas para 24 de março de 2022, em eliminatórias a um só jogo, e as finais serão realizadas cinco dias depois, em 29, também em jogos únicos.

O Campeonato do Mundo de 2022 vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 dezembro do próximo ano.

