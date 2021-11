Na sexta-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, contou, pela primeira vez, com o avançado Bernardo Silva, que não esteve presente no 'nulo' em Dublin, na quinta-feira, face a problemas físicos, sendo, quase certo, que todos os convocados deverão treinar-se.

A única dúvida recai no central Pepe, uma vez que foi expulso na capital irlandesa e não poderá dar o contributo à equipa no Estádio da Luz, mas permanece junto da comitiva.

O treino está agendado para as 11:00, no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, seguindo-se, a partir das 12:45, a conferência de imprensa de antevisão ao encontro, com a presença do selecionador e de um jogador a designar.

Na quinta-feira, a seleção nacional empatou 0-0 com a República da Irlanda, em Dublin, tendo subido ao primeiro lugar do Grupo A de qualificação, com 17 pontos, os mesmos da Sérvia, mas melhor diferença de golos (16-4 contra 16-8).

Portugueses e sérvios são os únicos ainda com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022, tendo em conta que Luxemburgo (nove), República da Irlanda (seis) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final.

Para garantir o primeiro posto e a qualificação direta para o Campeonato do Mundo, a formação lusa terá de pontuar diante da Sérvia, num embate com início às 19:45 de domingo e que será dirigido pelo italiano Daniele Orsato.

No caso de perder, a formação das 'quinas' terá de disputar os 'play-offs'.

AJC (MO) // PFO

Lusa/Fim