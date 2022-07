Em Kutaisi, Portugal já perdia por 9-6 ao intervalo, resultado que foi ampliado na segunda parte com dois ensaios transformados pelos georgianos contra apenas um toque de meta não transformado por parte dos 'lobos'.

Foi o terceiro e último encontro de Portugal na 'janela' de verão, após as derrotas com as seleções de Itália, por 38-31, e da Argentina XV, equipa de antecâmara dos 'pumas', por 52-35, ambas no Estádio do Restelo, em Lisboa.

O torneio final de repescagem para o Mundial França2023 decorre entre 06 e 18 de novembro, no Dubai, estando confirmadas, até ao momento, as participações de Portugal e do Quénia.

