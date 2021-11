Portugal manteve-se 'em jogo' até ao início do segundo período, na altura em que se registava uma igualdade 3-3, mas acabou por sofrer dois golos penalizadores, um de cabeça, após lançamento lateral, e outro através de um remate de longe, que colocou o Senegal a vencer por 5-3.

A seleção portuguesa ainda reduziu para a diferença mínima no fecho do segundo período (5-4), mas foi incapaz de travar o ascendente senegalês, premiado com dois golos sem resposta no terceiro e último parcial do encontro (7-4).

Tal como tinha acontecido no Mundial de 2021, disputado na Rússia, em agosto, Portugal voltou a perder com o Senegal (na altura por 5-3, na fase de grupos), que viria a terminar a competição, após eliminar o Brasil nos 'quartos', na quarta posição.

Portugal, que procura conquistar no Dubai a primeira Taça Intercontinental, após o segundo lugar em 2017, defronta na quarta-feira os Emirados Árabes Unidos (13:15, hora de Lisboa) e encerra a fase de grupos na quinta-feira com a Espanha (13:15).

O Grupo B é composto por Rússia, Irão, Japão e Paraguai. Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para as meias-finais, que se realizam na sexta-feira. A final da Taça Intercontinental está agendada para sábado.

