Portugal perde com Islândia e fica mais longe das 'meias' do Europeu de Andebol

A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje a Islândia por 28-25, no segundo encontro do Grupo 2 da ronda principal do Euro2020, em Malmö, ficando mais longe do apuramento para as meias-finais.

