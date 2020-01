Portugal perde com Eslovénia e fica afastado das 'meias' do Europeu de Andebol

A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje com a Eslovénia, por 29-24, na terceira jornada do Grupo II da ronda principal do Europeu de andebol, e ficou afastada das meias-finais.

desporto

Lusa

desporto/portugal-perde-com-eslovenia-e-fica-afastado-_5e272b055002c3127d36d602