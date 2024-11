No Estádio do Dragão, no Porto, Rafael Leão (59 minutos), Cristiano Ronaldo (72, de grande penalidade, e 87), Bruno Fernandes (80) e Pedro Neto (83) marcaram os golos de Portugal, que passou a somar 13 pontos na liderança - mais seis do que a Croácia -, enquanto Marczuk (88) assinou o tento dos polacos.

Os croatas, que jogam com a seleção portuguesa na segunda-feira, em Split, perderam por 1-0 na Escócia e seguem na segunda posição, com sete pontos, mais três do que a Polónia, terceira, e a Escócia, quarta colocada e que ainda está na luta pelo apuramento.

Tendo em conta o primeiro posto já garantido, Portugal será cabeça de série no sorteio dos quartos de final, agendado para 22 de novembro, sendo que já sabe que jogará a primeira mão fora e a segunda em casa.

MO // MO

Lusa/Fim