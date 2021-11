Carolina Mendes foi a grande figura do encontro, ao fazer um 'hat-trick, aos 27, 43 e 54 minutos, com Diana Gomes (49) a também marcar.

Com este resultado, Portugal passa a somar 13 pontos, mais um do que a Alemanha, que tem menos um jogo, tal como a Sérvia, que é terceira, com seis pontos, seguida da Turquia (menos dois encontros), sendo que Bulgária e Israel ainda não pontuaram.

O primeiro classificado de cada grupo qualifica-se para a fase final e o segundo vai disputar os 'play-offs'.

