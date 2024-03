Portugal goleia Ilhas Faroé no apuramento para o Euro2025 de sub-21

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 reforçou hoje a liderança do Grupo G de qualificação para o Europeu de 2025, ao vencer as Ilhas Faroé, por 4-0, em jogo realizado no Estádio de São Luís, em Faro.