Portugal goleia anfitriã Albânia na estreia no Europeu de futebol de sub-17

Tirana, 19 mai 2025 (Lusa) -- A seleção portuguesa de futebol de sub-17 goleou hoje a anfitriã Albânia por 4-0, no jogo inaugural do Europeu da categoria, a contar para a primeira jornada do Grupo A, disputado em Tirana.