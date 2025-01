Num jogo igualmente igualado ao intervalo (18-18), Portugal, que atingiu a 'main round' com o pleno dos pontos (quatro), obteve mais um grande resultado frente a uma das potências da modalidade e mantém-se na corrida a uns inéditos quartos de final em campenatos do mundo.

A primeira ronda desta fase prossegue ainda hoje, com a Espanha, que no arranque da jornada ocupava igualada com a Suécia o segundo posto, com três pontos, a defrontar a Noruega, enquanto, mais cedo, o Brasil venceu o Chile por 28-24.

Portugal lidera a 'poule' com cinco pontos, sendo seguido por Suécia e Brasil, com quatro, Espanha com três, e Noruega e Chile ainda sem pontos, numa fase em que os dois primeiros classificados apuram-se para os quartos de final.

VR // VR

Lusa/Fim