Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, a formação de Rui Jorge tem os 23 atletas convocados disponíveis para o jogo com os transalpinos, que foram segundos colocados no Grupo B, com cinco pontos, dois abaixo da campeã Espanha.

Portugal venceu a 'poule' D, com nove pontos, graças a um 'pleno' de vitórias em março sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), e volta à Eslovénia com 10 campeões europeus sub-17, dos quais cinco venceram há quase três anos o título de sub-19.

Os lusos arrebataram esse cetro em solo finlandês precisamente frente à Itália (4-3, após prolongamento), que também era liderada por Paolo Nicolato, atual selecionador dos sub-21 e responsável técnico pelo quarto lugar da 'gli azzurrini' no Mundial2019 de sub-20.

Apesar dessa memória, Portugal nunca derrotou a Itália em fases finais de Europeus de sub-21 - três empates e duas derrotas - e teve de dispensar no início do estágio Thierry Correia e Francisco Trincão por causa do novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Abdu Conté e Filipe Soares foram chamados para os respetivos lugares, num lote que também integrou Jota e Rafael Leão, ausentes por lesão em março, e viu Romário Baró render Pedro Gonçalves, chamado à seleção principal para a fase final do Euro2020.

O vencedor do jogo entre Portugal e Itália, que arranca às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, com arbitragem do francês François Letexier, encontrará nas meias-finais Espanha ou Croácia, que se defrontam três horas antes em Maribor.

Já os embates entre Países Baixos e França (17:00 em Lisboa, em Budapeste) e da Dinamarca com a Alemanha (20:00 em Lisboa, em Székesfehérvár) vão decorrer em território húngaro, numa luta pelas outras duas vagas nas meias-finais, aprazadas para quinta-feira.

Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.

RYTF // AJO

Lusa/Fim