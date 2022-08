O calendário ainda não está definitivamente fechado, uma vez que a World Rugby ainda estará a negociar os horários dos encontros, tendo em vista as transmissões televisivas, mas o alinhamento de jogos será feito de acordo com o 'ranking' mundial das seleções participantes.

Nesse sentido, Portugal (20.º classificado do 'rankink') inicia a repescagem em 06 de novembro, frente a Hong Kong (22.º), no mesmo dia em que os Estados Unidos (19.º) defrontam o Quénia (33.º).

Na segunda jornada, em 12 de novembro, será a vez de os 'lobos' enfrentarem os vice-campeões africanos, enquanto os norte-americanos jogam com a seleção asiática.

No último dia da repescagem defrontam-se, portanto, Portugal e os Estados Unidos, os dois mais bem classificados do torneio no 'ranking' mundial, em encontro que, se todas as equipas cumprirem o 'favoritismo' ditado pela tabela, irá constituir uma autêntica 'final'.

O torneio de repescagem final para o Mundial de França2023 disputa-se no Dubai, entre 06 e 18 de novembro, no formato 'round robin' (todos contra todos a uma volta), apurando apenas o vencedor.

A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

