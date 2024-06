Depois de ter tido a equipa completa na estreia perante a República Checa (2-1), Martínez volta a ter opções alargadas para o encontro da segunda jornada do Grupo F, em Dortmund.

Numa sessão que teve início ao som das 18 badaladas do Mosteiro de Marienfeld, situado na zona da unidade hoteleira, a assinalar as 18:00 (17:00 de Lisboa), os 23 jogadores de campo da seleção nacional, com boa disposição à mistura, efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, primeiro sem bola e depois já com a presença do esférico.

Desta vez, os três guarda-redes estiveram no relvado principal do complexo, mas continuaram a trabalhar afastados do resto do grupo, pelo menos nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social.

A sessão ficou igualmente marcada pela 'invasão' de jornalistas turcos, que marcaram hoje presença em 'peso' em Marienfeld.

Portugal volta a treinar na sexta-feira, às 11:00 (10:00), novamente em Marienfeld, naquela que será a última sessão antes do duelo com os turcos, que, em caso de vitória, garante o apuramento para os oitavos de final.

O Turquia-Portugal está agendado para sábado, em Dortmund, com início marcado para as 18:00 (17:00), e terá arbitragem do alemão Felix Zwayer.

Portugal fecha o Grupo F em 26 de junho, em Gelsenkirchen, frente à Geórgia.

