Portugal com Suécia, França e Rússia no Europeu2020 de sub-20 de andebol Portugal vai defrontar as seleções da Suécia, França e Rússia na fase final do Europeu de andebol de sub-20, a decorrer de 02 a 12 de julho, na Áustria e em Itália, ditou o sorteio realizado hoje em Viena. desporto Lusa desporto/portugal-com-suecia-franca-e-russia-no_5e1f105dfc58531c1bc771a4





A seleção portuguesa, que na última edição terminou no quarto lugar, atrás da campeã Eslovénia, da 'vice' França e da Alemanha, vai disputar a primeira fase da prova integrada no grupo B, que irá decorrer na cidade austríaca de Innsbruck.

Tal como na edição de 2018, em que Portugal recolheu dois prémios individuais, com Diogo Silva a ser considerado o jogador mais valioso (MVP) e Luís Frade o melhor pivô, a França (a exemplo os seniores) volta a cruzar no caminho da seleção lusa.

Na preparação para a fase final do Europeu2020 de sub-20, no Torneio das 4 Nações, em Estarreja, Portugal perdeu com a França, por 31-24, tendo ficado na última posição, sem qualquer triunfo. A Alemanha foi a seleção vencedora, seguida da Espanha e da França.

Da equipa orientada pelo treinador Nuno Santos, que terminou em quarto lugar na Eslovénia, segundo melhor resultado após a prata em 2010, subiram à seleção sénior, que se encontra a disputar o Europeu2020, o pivot Luís Frade e o lateral André Gomes.

A primeira fase do Europeu2020 será disputada por 16 seleções, pela primeira vez em dois países, Áustria e Itália, distribuídas por quatro grupos. Passam à fase principal, a disputar por dois grupos de quatro, os dois primeiros classificados.

As duas seleções organizadoras, Áustria e Itália, tiveram a primazia de escolher os grupos, depois de sorteados os potes 1, 2 e 3, e ambas se esquivaram ao grupo de Portugal, o que atesta as dificuldades que esperam os lusos.

Para além do grupo B, de Portugal, também o D, com as seleções da Dinamarca (campeã em 2010, 2008, 1998 e 1996), Alemanha (que conquistou o ouro em 2014, 2006 e 2004), Hungria e Israel, foi evitado pelos organizadores Áustria e Itália.

O sorteio ditou os seguintes grupos:

Grupo A (Innsbruck): Islândia, Sérvia, Noruega e Áustria.

Grupo B (Innsbruck): Suécia, França, Portugal e Rússia.

Grupo C (Bressanone): Croácia, Espanha, Eslovénia e Itália.

Grupo D (Bressanone): Dinamarca, Alemanha, Hungria e Israel.

APS // NFO

Lusa/Fim.