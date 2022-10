Caso supere em 22 de fevereiro o vencedor do embate entre Camarões e Tailândia, em Hamilton, a formação das 'quinas' encontra precisamente as finalistas da última edição, disputada em França, em 2019.

Então, em 07 de julho, em Lyon, as norte-americanas chegaram ao quarto título, e segundo consecutivo, repetindo 1991, 1999 e 2015, ao vencerem as neerlandesas por 2-0, com tentos na segunda parte de Megan Rapinoe, de penálti, e Rosemary Lavelle.

Se os Estados Unidos somam quatro títulos mundiais, os Países Baixos têm como grande vitória a conquista do Europeu de 2017, sendo que, na edição 2022, 'tombaram' nos 'quartos', face à França, numa prova em que Portugal se ficou pela fase de grupos.

Por seu lado, e em contraste com estas duas potências, o Vietname vai disputar na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto, o seu primeiro Mundial.

No Grupo E, sediado na Nova Zelândia, Portugal começará frente aos Países Baixos, em Dunedin, em 23 de julho, defrontando depois o Vietname, em 27, em Hamilton, para fechar com os Estados Unidos, em 01 de agosto, em Auckland.

A seleção comandada por Francisco Neto chegou ao 'play-off' Intercontinental ao ser segunda classificada do Grupo H europeu de apuramento, atrás da Alemanha, e bater depois Bélgica e Islândia no 'play-off' continental.

Por ser a equipa com melhor 'ranking' entre as 10 que vão disputar o 'play-off' Intercontinental, Portugal foi colocado como cabeça de série do Grupo A, para medir forças, em 22 de outubro, com os Camarões ou a Tailândia.

No que respeita aos outros grupos da fase final, o A é encabeçado pela coanfitriã Nova Zelândia e conta ainda com Noruega, Suíça e Filipinas, enquanto o B é 'chefiado' pela coanfitriã Austrália e tem ainda Irlanda, Canadá e Nigéria.

No Grupo C ficaram Espanha, Costa Rica, Zâmbia e Japão, o D é composto por Inglaterra, Dinamarca, China e o vencedor do Grupo B do 'play-off' Intercontinental e o F por França, Brasil, Jamaica e o vencedor do Grupo C do 'play-off' Intercontinental.

Por seu lado, Suécia, Itália, Argentina e África do Sul partilham o Grupo G, enquanto o H terá Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul.

As 32 seleções presentes, um recorde, estão, assim, divididas em oito grupos de quatro, com as duas primeiras de cada a seguirem para os oitavos de final, que Portugal jogará, se conseguir o apuramento, em Sydney ou Melbourne, na Austrália.

