Na pista de Tamengos, Mário Costa foi sétimo e Ricardo Marinheiro 12.º na prova de elite ganha pelo britânico Charlie Aldridge, animada por uma fuga, decisiva, de um quarteto logo na fase inicial.

Aldridge, que posteriormente se isolou do resto do grupo nas duas voltas finais, terminou com 16 segundos de vantagem para o espanhol David Campos e 22 para o suíço Alexandre Balmer.

Mário Costa concluiu a 1.20 minutos do vencedor, enquanto Ricardo Marinheiro cortou a meta nove segundos depois do compatriota.

Raquel Queirós foi oitava na corrida feminina, a 35 segundos da vencedora, a suíça Ronja Blöchlinger, enquanto Joana Monteiro foi 12.ª, a 2.01 da helvética, que superou a italiana Giorgia Marchet por 13 segundos e a sueca Linn Gustafzzon por 19.

Em juniores, Íris Chagas foi 19.º a 2.04 minutos do ouro da checa Simona Spesna, enquanto Tomás Gaspar concluiu o seu desempenho em 39.º, a quatro voltas do helvético Yanick Binz.

"Foi a nossa estreia em Campeonatos da Europa de XCC e acho que o fizemos de forma briosa, estando na discussão das corridas, honrando as cores nacionais. Os nossos ciclistas conquistaram bastantes pontos UCI, razão para aqui termos os corredores de elite. A exceção foi a corrida júnior masculina, com o nosso representante a sentir os efeitos de estar um pouco adoentado nos últimos dias", analisou o selecionador nacional de BTT, Pedro Vigário.

Sexta-feira disputam-se três provas de estafeta mista com as equipas lusas a serem compostas pelos elites Joana Monteiro e Ricardo Marinheiro, pelos sub-23 João Cruz e Raquel Queirós e pelos juniores Artur Mendonça e Mariana Líbano.

À tarde, Bruno Silva e Ricardo Marinheiro competem na prova de eliminação BTT.

