Os dois jogadores do Benfica substituem Nélson Rafael e Alvarinho, de acordo com a convocatória divulgada hoje, no Luso, em conferência de imprensa, pelo selecionador nacional, Renato Garrido, que esteve acompanhado do presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, Luís Sénica.

Os restantes convocados são Ângelo Girão e Henrique Magalhães (Sporting), Gonçalo Alves, Rafa e Telmo Pinto (FC Porto), Hélder Nunes e João Rodrigues (FC Barcelona) e Jorge Silva (Oliveirense).

A edição 2021 do campeonato da Europa de hóquei em patins realiza-se de 14 a 20 de novembro, em Paredes.

