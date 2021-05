Portugal com a anfitriã Hungria, Islândia e Holanda no Europeu de 2022 de andebol

A seleção portuguesa de andebol vai disputar a primeira fase do Europeu de 2022 integrada no grupo B, com a Hungria, um dos anfitriões, Islândia e Holanda, em Budapeste, ditou hoje o sorteio da prova.