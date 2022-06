William Carvalho inaugurou o marcador, aos 15 minutos, na recarga a um livre de Cristiano Ronaldo, que marcou os outros dois golos, aos 35 e 39.

Após a primeira jornada, Portugal partilha o segundo lugar com a Espanha, com um ponto, depois do empate 1-1 em Sevilha, enquanto a República Checa lidera, com três, face ao triunfo caseiro face à Suíça (quarto, sem pontos), por 2-1.

