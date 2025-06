As portuguesas impuseram-se por 3-1, com os parciais de 23-25, 25-18, 25-21 e 25-22, em uma hora e 48 minutos de jogo.

Margarida Maia, com 16 pontos, e Alice Clemente, com 13, foram as melhores anotadoras da seleção lusa, que volta a jogar no domingo, frente à Hungria.

As portuguesas somaram assim a segunda vitória na Golden League, depois de terem superado a Eslovénia por 3-1, em Vila do Conde.

Após o jogo de hoje, Portugal subiu ao 10.º lugar no torneio, com duas vitórias e três derrotas, tal como Espanha, mas com pior saldo em termos de sets vencidos e perdidos.

As quatro mais bem classificadas da fase preliminar garantirão um lugar na 'final four', agendada para 28 e 29 de junho em Angelholm, na Suécia.

