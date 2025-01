A seleção portuguesa, que vai defrontar nas 'meias' a campeã em título Dinamarca, na sexta-feira, entrou melhor no encontro e chegou ao intervalo com quatro golos de vantagem, 13-9, tendo os germânicos recuperado na segunda metade, que terminou igualada 26-26.

No prolongamento, as duas equipas mantiveram-se sempre próximas no marcador, tendo Portugal acabado por triunfar por 31-30, com um remate nos instantes finais de Martim Costa.

Portugal já tinha assegurado anteriormente, com o apuramento para os quartos de final, o seu melhor resultado de sempre em seis presenças em Campeonatos do Mundo (1997, 2001, 2003, 2021, 2023 e 2025), ao melhorar o 10.º lugar alcançado em 2021.

