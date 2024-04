"A Federação Internacional de Badminton confirmou esta sexta-feira a atribuição da quota a Beatriz Monteiro para a participação na vertente de singulares femininos SU5 de badminton nos Jogos Paralímpicos Paris2024", refere o organismo, em comunicado, lembrando que a vaga assegurada por via da posição no ranking mundial garante à atleta portuguesa a segunda participação paralímpica, depois de ter alcançado os quartos de final em Tóquio2020.

Com a atribuição da quota a Beatriz Monteiro, Portugal passou a ter 15 vagas asseguradas para os Jogos Paralímpicos Paris 2024, que disputam entre 28 de agosto e 08 de setembro: quatro no atletismo, quatro na natação, três no boccia, duas na canoagem, uma no ciclismo e uma no badminton.

Na quinta-feira, o CPP anunciou a atribuição nominal das quotas da canoagem a Norberto Mourão, medalhado em Tóquio2020, e a Alex Santos, atletas aos quais se junta agora Beatriz Monteiro.

Na qualificação para os Jogos Paralímpicos, as vagas asseguradas são não nominais e serão atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o CPP.

