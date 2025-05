"Claro que temos grandes ambições e a nossa primeira grande ambição era poder estar presente no Europeu, pois isso iria dar-nos também a qualificação para o Mundial, mas quero que os nossos jogadores percebam o foco total que têm de ter neste adversário. Devem perceber que vamos passar por momentos em que temos também de saber defender, fazer as coisas bem e, de maneira alguma, menosprezar o valor do adversário só pelo seu nome. Temos de encarar o jogo com respeito", assinala o técnico.

Portugal irá defrontar a congénere albanesa, nação organizadora da fase final do Euro sub-17, no jogo de abertura da competição, partida na qual se espera uma grande afluência de público, na sua maioria afeto à seleção local. Um ambiente adverso que Bino Maçães não espera que venha a destabilizar a equipa portuguesa.

"Acho que o ambiente não nos irá afetar o ambiente, mas acho que vai galvanizar e muito o nosso adversário que, tendo esse apoio, ainda por cima sendo o primeiro jogo em que ainda não existe desgaste competitivo, vão ter os seus jogadores com certeza a correr muito, vão criar-nos problemas se não jogarmos bem, rápido e não fizermos bem as coisas", antevê o selecionador nacional sub-17, a poucos dias de iniciar a participação na prova.

Bino Maçães pretende que Portugal não facilite um milímetro na partida de estreia na competição, que considera "fundamental". "Vamos passar por momentos de dificuldade, têm uma forma de jogar mais direta, com jogadores que sabem o que estão a fazer e que nos podem criar alguns problemas. É de sobreaviso que queremos passar a mensagem aos nossos jogadores para que possamos iniciar bem o Euro, isso é fundamental", transmitiu, por fim.

O capitão da equipa portuguesa, Rafael Quintas, reconheceu a sua satisfação por estar presente numa fase final de um Europeu ao serviço de Portugal. "É muito bom para mim, claro, fruto do meu trabalho no meu clube, mas não importa muito ter aqui muitos dos meus colegas de equipa [representa o Benfica, onde competem dez dos jogadores convocados], porque sei da capacidade de todos. Acompanho muito o trabalho dos meus colegas e sei que trabalham muito bem para poderem estar aqui", enaltece o médio.

Portugal, atual vice-campeão da Europa, procurará conquistar a edição de 2025 do Europeu, que se realizará na Albânia, realizando as suas partidas em Tirana, capital do país.

A equipa das Quinas integra o Grupo A, juntamente com a seleção local, a França e a Alemanha, que vão defrontar entre os dias 19 e 25 de maio. Os comandados de Bino Maçães encontram-se em concentração na Cidade do Futebol, em Oeiras, até quinta-feira, dia em que partem rumo a Tirana para iniciar a participação na competição.

