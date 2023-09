Carlinhos, aos 31 minutos, de penálti, e Ronnie Carrillo, aos 45+1, colocaram os algarvios a vencer por 2-0, mas o Vizela empatou por Essende (58) e Filipe Relvas (85), na própria baliza, antes de Carlinhos bisar, aos 87.

Com este triunfo, o Portimonense subiu à nona posição, com oito pontos, mais três do que o Vizela, que não vence há três encontros.

NFO // NFO

Lusa/Fim