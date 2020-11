Uma grande penalidade convertida pelo brasileiro Fabrício, aos 89 minutos, depois de uma mão na bola do central insular Júlio César, que foi expulso, selou o primeiro triunfo caseiro dos algarvios, agora no 16.º lugar, com sete pontos.

Por seu lado, o Nacional manteve-se com 10, em sétimo, e está fora dos quartos de final da Taça da Liga, nos quais já estão Sporting, FC Porto, Sporting de Braga, Benfica e Vitória de Guimarães, da I Liga, e Estoril Praia, da II Liga.

PFO // PFO

Lusa/Fim