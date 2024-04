No encontro da segunda ronda, o 10.º tenista mundial derrotou o 188.º classificado do ranking ATP pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-4, em uma hora e 48 minutos.

Hurkacz, que ficou isento na primeira ronda no Clube de Ténis do Estoril, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre os espanhóis Pablo Llamas Ruiz e David Jordà Sanchís, ambos vindos da fase de qualificação.

AMG/NFO // AMG

Lusa/Fim