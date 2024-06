Na reedição da final de 2022 do 'major' francês, Swiatek afastou a terceira do ranking WTA e vencedora do Open dos Estados Unidos, por 6-2 e 6-4, em uma hora e 37 minutos.

Swiatek, que venceu as três anteriores finais que disputou em Paris (2020, 2022 e 2023), fica à espera da adversária para o encontro decisivo de sábado, que sairá do confronto entre a italiana Jasmine Paolini, 15.ª do mundo, e a russa Mirra Andreeva, 38.ª, estreantes em meias-finais de torneios do Grand Slam.

